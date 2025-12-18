نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بأسيوط

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات بمحافظة أسيوط بالدائرة الأولى، وتجرى الإعلادة بين كلا من:

محمد حمدي محمد محمد دسوقي

عبدر الرحمن شحات عبد المطلب

علاء الدين محمود محمد

أسامة سيدت أحمد موسى

علاء محمود عبد الغني

جميل الحظ الليثي محمود

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.