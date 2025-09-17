تعليق غير متوقع من عمرو الدرديري بشأن زيزو

علق الإعلامي عمرو الدرديري علي أصابة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري: انا مش زعلان منه , انا زعلان عليه.

ولا يزال موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، غامضًا بشأن اللحاق بمباراة ديربي القاهرة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر اقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ما علمه صدي البلد، فإن زيزو أصبح خارج حسابات الأهلي في المباراتين القادمتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

كما أن فرص لحاقه بمواجهة القمة أمام الزمالك تبدو ضعيفة للغاية في ظل الحاجة لوقت إضافي لاستكمال مرحلة التعافي.

ورغم تكثيف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيز اللاعب للمشاركة في القمة، إلا أن المؤشرات الأقرب حتى الآن تؤكد صعوبة لحاق زيزو بالمباراة، ما يمثل ضربة فنية للأهلي قبل المواجهة المنتظرة.