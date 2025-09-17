حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن تطورات أصابة نجم الاهلي أحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:حقن زيزو بالبلازما خلال أيام .. وجلسات تأهيلية مكثفة للاعب على فترتين يوميًا.

وتابع أحمد حسن: اللاعب طلب السفر للتأهيل في الخارج ولكن النادي رفض منعاً لإثارة أزمة داخل أوضة اللبس خاصة أنها لم تحدث بالموافقة على سفر أي لاعب للتأهيل في الخارج من إصابة عضلية.

لا يزال موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، غامضًا بشأن اللحاق بمباراة ديربي القاهرة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وبحسب ما علمه صدي البلد، فإن زيزو أصبح خارج حسابات الأهلي في المباراتين القادمتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

كما أن فرص لحاقه بمواجهة القمة أمام الزمالك تبدو ضعيفة للغاية في ظل الحاجة لوقت إضافي لاستكمال مرحلة التعافي.

ورغم تكثيف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيز اللاعب للمشاركة في القمة، إلا أن المؤشرات الأقرب حتى الآن تؤكد صعوبة لحاق زيزو بالمباراة، ما يمثل ضربة فنية للأهلي قبل المواجهة المنتظرة.