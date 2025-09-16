قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
الإدارة الذكية والتحول الرقمي.. وزير الري يستعرض 10 محاور رئيسية لإدارة المياه
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف زيزو من مباراة القمة أمام الزمالك

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

لا يزال موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، غامضًا بشأن اللحاق بمباراة ديربي القاهرة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، موضحًا أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، مع متابعة مستمرة لحالته من أجل تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.

موقف زيزو من مباراة القمة أمام الزمالك 

وبحسب ما علمه صدي البلد، فإن زيزو أصبح خارج حسابات الأهلي في المباراتين القادمتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود. 

كما أن فرص لحاقه بمواجهة القمة أمام الزمالك تبدو ضعيفة للغاية في ظل الحاجة لوقت إضافي لاستكمال مرحلة التعافي.

ورغم تكثيف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيز اللاعب للمشاركة في القمة، إلا أن المؤشرات الأقرب حتى الآن تؤكد صعوبة لحاق زيزو بالمباراة، ما يمثل ضربة فنية للأهلي قبل المواجهة المنتظرة.

زيزو الزمالك الأهلي مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

ترشيحاتنا

هاجر احمد

بالأسود .. ظهور لافت لـ هاجر أحمد في أحدث إطلالة

حكاية ديجافو

الحلقة الرابعة من "ديجافو".. سيف يكشف سرًا مدفونًا ويقلب حياة ليلى رأسًا على عقب

ياسمين رئيس

بفستان مجسم .. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد