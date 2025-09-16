الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بفيروس a.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق إن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بعدوي فيروسية (فيروس a).

وأضاف أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على أن يتم تحديد البرنامج العلاجي لتنفيذه خلال الايام القادمة.

وأوضح: " تم اتخاذ إجراء وقائي أمس قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام حيث خضع جميع اللاعبين والجهاز الفني لفحوصات شاملة وجاءت نتائجها سلبية".