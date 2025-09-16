قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال على أتلتيك بلباو

آرسنال وأتلتيك بلباو
آرسنال وأتلتيك بلباو
حمزة شعيب

انطلقت مساء الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، في نسختها الثانية بعد استحداث النظام الجديد العام الماضي، والذي يشارك فيه 36 فريقًا بدلًا من 32.

نظام البطولة الجديد لدوري أبطال أوروبا 

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.

الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين تخوض مواجهات الملحق (ذهاب وإياب) لتحديد المتأهلين.

يتم تحديد جميع المباريات عبر قرعة سواء في دور الملحق أو ثمن النهائي.


أبرز نتائج الجولة الأولى

آرسنال افتتح مشواره بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة (2-0).

سانت جيلواز البلجيكي حقق مفاجأة بالفوز على آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يلتقي ريال مدريد مع مارسيليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما يصطدم يوفنتوس بنظيره بوروسيا دورتموند.

مباريات الغد (الأربعاء) ستشهد قمة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب "آنفيلد"، إضافة إلى لقاءات مثيرة أبرزها: بايرن ميونخ × تشيلسي، باريس سان جيرمان × أتالانتا، وإنتر ميلان × أياكس.

أما يوم الخميس، فستقام مواجهة قوية بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك"، كما يستضيف مانشستر سيتي نظيره نابولي على ملعب الاتحاد.


ترتيب دوري أبطال أوروبا (حتى الآن)

1. سانت جيلواز – 3 نقاط


2. آرسنال – 3 نقاط


3. أياكس – بدون نقاط (لم يلعب بعد)


4. أتالانتا – بدون نقاط (لم يلعب بعد)


5. أتلتيكو مدريد – لم يلعب بعد


6. بوروسيا دورتموند – لم يلعب بعد


7. برشلونة – لم يلعب بعد


8. بايرن ميونخ – لم يلعب بعد


9. بنفيكا – لم يلعب بعد


10. بودو جليمت – لم يلعب بعد
...


11. آيندهوفن – 0 نقاط


12. أتلتيك بلباو – 0 نقاط
 

دوري أبطال أوروبا أرسنال أتلتيك بيلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

ترشيحاتنا

كلية الهندسة جامعة السادات

رئيس جامعة مدينة السادات تستقبل لجنة القطاع الهندسي وتعلن افتتاح كلية الهندسة وبدء الدراسة العام الجامعي الجاري

صورة موضوعية

فنادق الغردقة تنظم مهرجان البلح بمشاركة السياح بالتزامن مع موسم الحصاد للبلح

توصيل الغاز الطبيعي

كفر الشيخ.. ضخ الغاز الطبيعي لـ 10 آلاف مشترك في بيلا

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد