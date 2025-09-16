ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال على أتلتيك بلباو

انطلقت مساء الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، في نسختها الثانية بعد استحداث النظام الجديد العام الماضي، والذي يشارك فيه 36 فريقًا بدلًا من 32.

نظام البطولة الجديد لدوري أبطال أوروبا

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.

الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين تخوض مواجهات الملحق (ذهاب وإياب) لتحديد المتأهلين.

يتم تحديد جميع المباريات عبر قرعة سواء في دور الملحق أو ثمن النهائي.



أبرز نتائج الجولة الأولى

آرسنال افتتح مشواره بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة (2-0).

سانت جيلواز البلجيكي حقق مفاجأة بالفوز على آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يلتقي ريال مدريد مع مارسيليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما يصطدم يوفنتوس بنظيره بوروسيا دورتموند.

مباريات الغد (الأربعاء) ستشهد قمة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب "آنفيلد"، إضافة إلى لقاءات مثيرة أبرزها: بايرن ميونخ × تشيلسي، باريس سان جيرمان × أتالانتا، وإنتر ميلان × أياكس.

أما يوم الخميس، فستقام مواجهة قوية بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك"، كما يستضيف مانشستر سيتي نظيره نابولي على ملعب الاتحاد.



ترتيب دوري أبطال أوروبا (حتى الآن)

1. سانت جيلواز – 3 نقاط



2. آرسنال – 3 نقاط



3. أياكس – بدون نقاط (لم يلعب بعد)



4. أتالانتا – بدون نقاط (لم يلعب بعد)



5. أتلتيكو مدريد – لم يلعب بعد



6. بوروسيا دورتموند – لم يلعب بعد



7. برشلونة – لم يلعب بعد



8. بايرن ميونخ – لم يلعب بعد



9. بنفيكا – لم يلعب بعد



10. بودو جليمت – لم يلعب بعد

...



11. آيندهوفن – 0 نقاط



12. أتلتيك بلباو – 0 نقاط

