آرسنال يهزم أتلتيك بلباو 2-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق آرسنال على نظيره أتلتيك بلباو بتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

جاء هدف آرسنال الأول في الدقيقة 72 عن طريق جابرييل مارتينيي، ثم عزز لياندرو تروسار تقدم الجانرز بهدف ثانٍ في الدقيقة 87.

واستحوض آرسنال على مجريات المباراة بنسبة 62%، وسدد 11 تسديدة منها 5 تصويبات بين القائمين والعارضة.

وبدأ آرسنال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، موسكيرا جابرييل، كالافيوري.

الوسط: زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو.

الهجوم: مادويكي، إيزي، جيوكيريس.

وتقام البطولة بمشاركة 36 ناديًا بدلًا من 32، وهو ما جعل المنافسة أكثر سخونة منذ الجولة الأولى بعدما أسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل بين كبار القارة.