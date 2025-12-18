قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر مشروع مائي في العالم.. الصين تقترب من بناء ما تصفه الهند بـ"القنبلة المائية"
تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الـ97 تمهيدًا لدخولها من مصر لقطاع غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني .. اليوم
ليس الزمالك وحده.. قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا إيقاف قيد في الفيفا
دلياني: اقتصاد الإبادة الاسرائيلي ينهش أسسه من الداخل
أخبار التوك شو| مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.. وأحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس
تايوان: الولايات المتحدة بدأت عملية بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار
سعر الذهب في مصر يوم الخميس 18-12-2025
تعليق الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني وعودتها الأسبوع القادم
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مصر يوم الخميس 18-12-2025

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6605 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6585  جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6055 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6035 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5780 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4955 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 4935 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3855 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3820 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3305 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3290 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  46240 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46080  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205460 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 204750 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا 

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4341.20دولار.

مواقيت الصلاة اليوم
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
