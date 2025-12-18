قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان: الولايات المتحدة بدأت عملية بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الحكومة الأمريكية بدأت إجراءات إخطار الكونجرس بصفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

ووفقًا للوزارة، تشمل الصفقة المقترحة منظومة صواريخ هيمارس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات فوجيان (CV-18) التابعة للبحرية الصينية عبرت مضيق تايوان.

حصار صيني لتايوان

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم رصد 9 طلعات جوية لطائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن تابعة للبحرية الصينية تعمل حول تايوان اليوم.

وأضافت أن 5 طلعات جوية من أصل 9 عبرت الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان.

يُذكر أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري رصد 13 طلعة جوية لطائرات صينية و7 سفن بحرية تعمل حول تايوان.

قبة تايوان
وأعلن رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، في نوفمبر الماضي عن ميزانية خاصة بقيمة 40 مليار دولار لشراء أسلحة وبناء نظام دفاع جوي متطور يُعرف بـ«قبة تايوان»، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجزيرة الدفاعية في مواجهة التهديدات الصينية المحتملة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط أمريكية على تايوان لرفع الإنفاق الدفاعي، وأمام تحركات عسكرية صينية متصاعدة في المنطقة.

وستُخصص الميزانية على مدى ثماني سنوات، من 2026 إلى 2033، ضمن خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

