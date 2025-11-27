قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تايوان تخصص 40 مليار دولار لبناء "القبة الحديدية" دفاعا من التهديد الصيني

فرناس حفظي

أعلن رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، عن ميزانية خاصة بقيمة 40 مليار دولار لشراء أسلحة وبناء نظام دفاع جوي متطور يُعرف بـ"قبة تايوان"، في خطوة تهدف لتعزيز قدرات الجزيرة الدفاعية في مواجهة التهديدات الصينية المحتملة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط أمريكية على تايوان لرفع الإنفاق الدفاعي، وأمام تحركات عسكرية صينية متصاعدة في المنطقة. ستُخصص الميزانية على مدى ثماني سنوات، من 2026 إلى 2033، ضمن خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الخطة شراء صواريخ دقيقة التوجيه، وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بالتعاون مع الولايات المتحدة، إلى جانب تجهيز القوات التايوانية بأحدث المعدات العسكرية. وأكد الرئيس لاي على أهمية تعزيز الدفاع عن الجزيرة ضد "الحرب النفسية" الصينية، التي تهدف إلى تقويض وحدة المجتمع التايواني، مشددًا على مسؤولية تايوان في حماية استقرار المنطقة.
وفي الوقت نفسه، تتفاوض إدارة ترامب على اتفاق استثماري مع تايوان يشمل نقل التكنولوجيا وتدريب العمال الأمريكيين في مجال أشباه الموصلات والصناعات المتقدمة، ضمن استراتيجية لتوسيع التعاون الصناعي بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة وسط منافسة إقليمية شديدة، حيث التزمت كوريا الجنوبية واليابان باستثمارات ضخمة لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو ما يضع تايوان أمام تحدٍ لتأمين موقعها الاستراتيجي في "سلسلة الجزر الأولى" ومواجهة الضغوط الصينية.

رئيس تايوان لاي تشينغ تي نظام دفاع جوي قبة تايوان

