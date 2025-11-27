قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي،  وزير الخارجية، أن المباحثات الأخيرة مع الجانب الأوروبي تناولت عددًا من الملفات المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

%70 من المساعدات الإنسانية لغزة من الجانب المصري 

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر قدمت نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع، لافتًا إلى أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري لضمان استمرار تدفق الإغاثة.

وأضاف الوزير أنه سيقوم بزيارة غدًا، الجمعة، إلى شمال سيناء للاطلاع على الأوضاع ميدانيًا ونقل صورة حقيقية عمّا يجري في غزة، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لدعم وقف إطلاق النار، وضرورة فتح جميع المعابر من الجانب الإسرائيلي لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية. 

كما أعلن الاتفاق مع الجانب الأوروبي على دعم عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة وإعادة بناء البنية التحتية.

وفي ملف الهجرة، أوضح الوزير أن المباحثات شملت التعاون مع أوروبا لفتح مسارات للهجرة المنتظمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تتحمل أعباءً كبيرة جراء استضافة الأشقاء، وأنه من الضروري تقاسم هذه الأعباء وتخفيفها عبر شراكة فعّالة مع الاتحاد الأوروبي.

كما شدد على أهمية معالجة الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأشقاء السودانيون، وضرورة توفير ملاذ آمن ودعم إنساني مناسب لهم.

