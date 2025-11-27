قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال
الديب أبوعلي

أطلق مجدي البدوي، رئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والآثار، ونائب رئيس اتحاد العمال، دعوة لإجراء حوار مجتمعي لمناقشة خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية، أسوة بالمؤسسات القومية والوطنية.

على أن يضم أطرافُ الحوار كلًا من: المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة العاملين بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمنصات الإعلامية المستقلة والحزبية.

جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة الثانية من الدورة التثقيفية التي تنظمها نقابة الصحافة والإعلام تحت عنوان: «اعرف قواعد عملك»، وذلك بحضور المهندس أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والدكتور أسامة عبد الفتاح، عميد معهد التربية العمالية سابقًا ورئيس الاتحاد العربي للتدريب التربوي، وعبدالرحمن عبدالغني رئيس نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية، وفتحي عبداللطيف عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية الأسبق، ولفيف من القيادات النقابية للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والآثار والصناعات الهندسية والمعدنية.

وأكد البدوي أن الهدف الأسمى لإقرار تلك اللوائح هو توفير بيئة عمل مستقرة، وترسيخ أسس العلاقات القائمة على النظم التي تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والأمن المجتمعي.

وقال إن العمل الإعلامي قوة ناعمة ولسان حال الأمم، وإن دعم متطلبات هذا العمل — الذي يأتي العنصر البشري على رأس منظومته — يستحق أن ينال قسطًا وافرًا من القواعد الإدارية والقانونية المنظمة والمرنة، والتي تنظم حركة الحقوق والواجبات وفق معطيات سوق العمل المتطور في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن الدعوة إلى الحوار ومعطياته جزء أصيل من توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإعلام.

وشارك في الندوة كلٌّ من: وحيد عثمان أمين عام نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية، وهاني سيد الأمين العام لنقابة الصحافة والإعلام، وحسين عبدالعال أمين الصندوق بالنقابة، ومحمد عبد الفتاح وكيل النقابة ورئيس اللجنة النقابية بشركة صوت القاهرة، وحسن سلمان نائب رئيس نقابة الصحافة لشؤون المطابع، وعاطف محمد رزق وكيل نقابة الصحافة عن نشاط السينما، وخالد سعيد رئيس اللجنة النقابية لإدارة أصول السينما، وعماد ربيع رئيس اللجنة النقابية بمؤسسة الأهرام، وكريم عبد الوارث الأمين العام للجنة النقابية بالأهرام، وأحمد الفص عضو اللجنة النقابية بالأهرام، ورجب صدقي المدير التنفيذي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالصحافة.

مجدي البدوي نقابة العاملين نقابة العاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والآثار اتحاد العمال المهندس خالد عبد العزيز المجلس الأعلى لتنظيم مؤسسة الأهرام

