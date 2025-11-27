ضبط صاحب معرض سيارات بتهمة التعدى على فتاة من ذوي الهمم بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب معرض سيارات، لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث طوخ، يفيد بتقدم أ.م.أ والد المجنى عليها ببلاغ يتهم فيه المدعو السيد م.أ 38 عامًا، بالتعدي جنسيًا على ابنته أ.أ.م 17 سنة، طالبة دمج بالمدرسة الفنية.

وحسب أقوال والد المجني عليها في بلاغه، فإن ابنته تعرضت للتهديد والاعتداء أكثر من مرة، حيث هددها المتهم بالذبح في أول واقعة، قبل أن يعاود التعدي عليها خلال ترددها على المكان بصحبة جدتها، موضحًا أن الأسرة اكتشفت الواقعة عقب تدهور الحالة الصحية للفتاة

وتمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، وتولت الجهات المعنية التحقيق