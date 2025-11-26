تعليم القليوبية ينفى حدوث وقائع تحرش بمدرسة بالعبور

نفى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى تفيد بوجود أكثر من 20 حالة تحرش بين الطلاب داخل مدرسة السيدة خديجة بالعبور في الحي السادس.



وقالت مديرية التربية والتعليم إنه يتم تشكيل لجان ومتابعة مستمرة لضمان بيئة آمنة للطلاب، كما أن المديرية تواصل المتابعة الميدانية اليومية، وفي حال ثبوت أي واقعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكوى تفيد بوجود أكثر من 20 حالة تحرش بين الطلاب داخل مدرسة السيدة خديجة بالعبور في الحي السادس بمحافظة القليوبية، وسط مطالبات بالتدخل العاجل ومراجعة الأوضاع داخل المدرسة.