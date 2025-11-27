مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج تمكين الإدارة المحلية، مؤكداً أن البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً في تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خفض معدلات البطالة

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم بشكل ملموس في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون مشترك بين الحكومة والإدارات المحلية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يعكس قدرة الدولة على تحقيق نتائج ملموسة بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل خلال الفترة المقبلة تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، مع التركيز على تفعيل سياسات اللامركزية لضمان وصول الخدمات بشكل أفضل إلى جميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.