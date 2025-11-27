7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية ، أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر نموذج وطني واضح للإصلاح الإداري، مشيرا إلى أنه في صعيد مصر، مما يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق أكثر احتياجًا.

وأضاف: “بدأنا بمحافظيتن فى البرنامج، ولكن بعد النجاحات توسعنا فى محافظتين أخريين، وأصبحت لدينا تجربة رائدة فى 4 محافظات من محافظات الصعيد.. وهذا البرنامج على مدار 7 سنوات كان نموذجًا متكاملًا يُدار بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وهو برنامج مصري بحت ولكن بدعم فني من شركاء التنمية الدوليين، وبالتالي أصبح نموذجًا وطنيًا للإصلاح والإدارة المحلية الفاعلية”.



وتابع: “البرنامج شمل إصلاح نظام مالي وإداري وتعزيز تنمية إقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مع ضمان مشاركة المرأة والشباب فى عملية التنمية .. والمرحلة الأولى لهذا البرنامج أثبتت نجاحًا ملموسًا، حيث استفاد منه أكثر من 8.3 مليون مواطن مصري”.

