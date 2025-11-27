قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع حتى 4ديسمبر
بعد قرار الإيقاف.. كريم الدبيس يُوجّه رسالة دعم مؤثرة لرمضان صبحي: «شدة وتزول»
«مدبولي» يكرّم المتميزين.. «الرعاية الصحية» تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر نموذج وطني واضح للإصلاح الإداري، مشيرا إلى أنه في صعيد مصر، مما يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق أكثر احتياجًا.

وأضاف: “بدأنا بمحافظيتن فى البرنامج، ولكن بعد النجاحات توسعنا فى محافظتين أخريين، وأصبحت لدينا تجربة رائدة فى 4 محافظات من محافظات الصعيد.. وهذا البرنامج على مدار 7 سنوات كان نموذجًا متكاملًا يُدار بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وهو برنامج مصري بحت ولكن بدعم فني من شركاء التنمية الدوليين، وبالتالي أصبح نموذجًا وطنيًا للإصلاح والإدارة المحلية الفاعلية”.


وتابع: “البرنامج شمل إصلاح نظام مالي وإداري وتعزيز تنمية إقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مع ضمان مشاركة المرأة والشباب فى عملية التنمية .. والمرحلة الأولى لهذا البرنامج أثبتت نجاحًا ملموسًا، حيث استفاد منه أكثر من 8.3 مليون مواطن مصري”.
 

مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التنمية المحلية صعيد مصر

