30 نوفمبر.. جامعة قنا تستعد لانطلاق الملتقى الفنى لشباب الجامعات

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، انتهاء استعدادات الجامعة لاستضافة الملتقى الفني الثالث والعشرين لشباب الجامعات، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2025، على مسرح ساحة الجامعة الجديد، تحت شعار "معاً لإحياء الموسيقى العربية"، وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وأعرب رئيس جامعة قنا عن سعادته باستضافة الجامعة لهذا الحدث الفني الكبير، مؤكدًا أن تنظيم الملتقى يأتي امتدادًا لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية ودعم الإبداع الفني والثقافي بين شباب الجامعات.

وقال عكاوى: "إن جامعة قنا تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيمة الفن كمساحة للتعبير الحر والإبداع، فالثقافة والموسيقى ليستا نشاطًا ترفيهيًا بل أحد أعمدة بناء الوعي والتفكير الراقى لدى طلابنا، وقد عملت الجامعة بكامل طاقتها لتوفير كل ما يلزم من تجهيزات فنية وتنظيمية لضمان نجاح الملتقى وخروجه بصورة مشرفة ومشرقة تليق بجامعة قنا".

وأضاف رئيس جامعة قنا، أن الملتقى يمثل فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتبادل الخبرات الفنية بين طلاب الجامعات، متمنيًا أن تكون هذه النسخة خطوة متميزة نحو تعزيز دور الفنون في الحياة الجامعية.

في سياق متصل، عقد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا موسعًا مع مختلف اللجان المنظمة للملتقى لمناقشة اللمسات النهائية والتحضيرات الفنية والتنظيمية، والاطمئنان على جاهزية اللجان المشاركة.

وأشار موسى إلى أن الملتقى هذا العام يشهد مشاركة عدد من الجامعات والمعاهد من بينها: أسيوط، وبنها، والفيوم، ودمياط، وجامعة بدر فرع أسيوط، والغردقة، وقنا.

ولفت إلى أن الفعاليات تأتي بروح جديدة تركز على إبراز قيمة الموسيقى وإحياء دورها الإبداعي داخل الجامعات.