مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي أن مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة، كما فتحت ذراعيها أمام آلاف الفلسطينيين.

وقالت، خلال كلمتها اليوم، الخميس، بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية: “نحن بحاجة إلى أن يتم ضخ المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سريع”.

وأضافت: “إننا بحاجة أن نتأكد أن بعد هذه الأزمة فى غزة سيكون هناك تعافي وإعادة إعمار”.

وتابعت: “نحتاج إلى أن يكون هناك وصول كامل إلى المساعدات الإنسانية من خلال الأطراف المعنية وغيرها من الشركاء الدوليين، وكل الدول يجب أن تضافر جهودها”.

وأوضحت: “سأقوم بزيارة لمعبر رفح للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع”.