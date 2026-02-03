راندا البحيري تعلن مشاركتها في فوازير إذاعية رمضان 2026



شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها مجموعة صور من كواليس أول أيام تسجيل فوازير إذاعية جديدة، من المقرر عرضها في موسم رمضان 2026، وتحمل اسمًا مؤقتًا «مين اللي فتح المايك».

وأعربت راندا عن سعادتها بالتجربة، مؤكدة أن العمل من بطولتها بمشاركة النجم محمد نشأت ونخبة من الوجوه الصاعدة، وهو من تأليف الكاتب محمد المعتصم وإخراج محمد نشأت.

كما كشفت أن اليوم شهد انطلاق أولى جلسات التسجيل، متمنية التوفيق والنجاح للعمل خلال الفترة المقبلة

أحدث أعمال راندا البحيري

وواصلت الفنانة راندا البحيري تواجدها الفني من خلال عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة الأخيرة، حيث شاركت في فيلم «دولارات دولارات»، الذي ضم مجموعة من النجوم، وحقق حضورًا ملحوظًا وقت عرضه.

كما تنتظر راندا البحيري عرض أحدث أعمالها السينمائية «باركود 615»، والذي تشارك في بطولته إلى جانب عدد من الفنانين، في تجربة جديدة تضيف إلى مشوارها الفني.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، شاركت راندا البحيري في مسلسل «شمال إجباري»، الذي عُرض ضمن أعمال الدراما الاجتماعية، لتؤكد من خلاله استمرار حضورها على الشاشة الصغيرة.