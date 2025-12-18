قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
انتظام سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة دون شكاوى تذكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المؤتمر الصحفي للهيئة انتهى منذ لحظات، لعرض مجريات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي تُجرى في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس.

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الانتخابات تُجرى في 55 دائرة انتخابية، تضم 4494 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 202 مرشحًا على 101 مقعد فردي بمجلس النواب.

وأضافت أن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أشار خلال المؤتمر، إلى انتظام عملية التصويت وفتح اللجان الفرعية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع تأخر محدود في عدد قليل من اللجان بسبب ظروف الطرق، كما أكد رؤساء لجان المتابعة على عدم تلقي أي شكاوى أو بلاغات حتى اللحظة، مشيرين إلى تفاوت الإقبال بين بعض اللجان، مع تسجيل إقبال كثيف في محافظتي الشرقية والدقهلية نظرًا لكونهما مسقط رأس عدد من المرشحين.

ولفتت إلى أن بنداري دعا جميع المواطنين في الدوائر المشاركة بالنزول للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على دور المرأة في المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وضرورة اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان للقيام بالدور التشريعي والرقابي.

كما أشار إلى أن الهيئة تتلقى كافة الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن 19826، وأن غرف عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية أولًا بأول حتى الساعة التاسعة مساءً، مع بدء عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات.

