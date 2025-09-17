سيف زاهر: خصومات بالملايين على لاعبي الأهلي بعد التعثر أمام إنبي

فجّر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة حول العقوبات غير المسبوقة التي فرضها وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب تعثر الفريق أمام إنبي في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

وأوضح زاهر، خلال برنامجه «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورت»، أن وليد صلاح الدين وضع لائحة جديدة تتضمن خصومات مالية ضخمة من عقود بعض اللاعبين وصلت إلى ما بين 4 و5 ملايين جنيه، وهو ما لم يسبق حدوثه داخل القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي قررت أيضًا تجميد صرف المستحقات بشكل رسمي، على أن يتم ربط عودتها باستعادة الفريق لمساره الصحيح في بطولة الدوري، مؤكدًا أن الفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة وحده لا يكفي، بل المطلوب عودة الأهلي لطريق الانتصارات المتتالية.

كما نقل زاهر تعليق محمد الشناوي، قائد الفريق، خلال جلسة تصوير رسمية بالنادي، حيث قال: «إحنا السبب في اللي حصل.. ونستحق كل اللي بيجرالنا»