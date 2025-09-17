«روجير دي سا» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع «كيروش».. ويؤكد: مصر عظيمة في كرة القدم

تحدّث المدرب روجر دي سا، مساعد المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخبنا الوطني السابق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتولي مهمة تدريب الفريق.

وقال روجر دي سا في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور": "لا يوجد أي تواصل أو مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع المدرب كارلوس كيروش في الوقت الحالي".

وبسؤاله عن احتمالية تلقي عرض من الأهلي وهل سيوافق على تدريب الفريق، أكد: "حاليًا، التركيز الكامل على تأهل منتخب عُمان إلى كأس العالم".

واختتم: "نحن أحببنا مصر أيضًا منذ أيامي مع أورلاندو بايرتس ومع المنتخب الوطني، إنها دولة عظيمة في كرة القدم وشعبها رائع".