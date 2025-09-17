كريم حسن شحاتة يكشف كواليس عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تفاصيل القرارات الصارمة التي اتخذها وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.



وأوضح “شحاتة”، خلال برنامجه على قناة الحياة، أن وليد صلاح الدين قام بتعليق ورقة داخل غرفة ملابس اللاعبين تتضمن جدول ترتيب الدوري، والذي يظهر الأهلي في المركز الخامس عشر، وذلك كرسالة تحفيزية وتحذيرية في الوقت نفسه للاعبين بضرورة استشعار الموقف.



وأضاف أن إدارة القلعة الحمراء شددت على ضرورة الالتزام والانضباط خلال فترة التوقف، مؤكدة أن أي تجاوز أو خروج عن النص سيتم التعامل معه بحزم كامل، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء.



واختتم كريم حسن شحاتة تصريحاته قائلاً: «العقوبات ستكون صارمة لأي لاعب يُخطئ أو يتهاون، وقد تصل إلى التجميد أو الاستبعاد التام من الفريق، فالأهلي لا يعرف النجوم الفردية.. الفريق كله هو النجم».