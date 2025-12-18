قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات الاتصالات وتقلبات في الملاحة.. ماذا سيحدث للأرض خلال الساعات المقبلة؟
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرة أبو تيج بأسيوط
الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21
الزمالك لبس نفسه.. تطور خطير فى أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا
ما خلف الكواليس.. تفاصيل خناقة المترو بين الرجل الصعيدي وفتاة "الرجل على رجل"
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 8 مرشحين في دائرة القوصية بأسيوط
هل تنازلت مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع"؟.. الحكومة ترد
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعتمدون مشروع مودة كتجربة رائدة لدعم الأسرة
الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى أول أسيوط
اتحاد الطائرة: حضور 32 ناديا بالجمعية العمومية رسالة ثقة ونجاح للمنظومة
نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جليلة محمود: خرجت من المستشفى وادعولي l خاص

جليلة محمود
جليلة محمود
أحمد البهى

أكدت الفنانة القديرة جليلة محمود، أن حالتها الصحية بدأت تتحسن بشكل كبير. 

وقالت في تصريحات خاصة لصدى البلد: خرجت من المستشفى اليوم، وحاليا أستكمل علاجي في المنزل، ادعولي أتجاوز تلك المحنة الصحية، فمازال لدي مشاكل في التنفس. 

وفي مداخلة هاتفية مؤثرة، كشف محمد المصري، نجل الفنانة القديرة جليلة محمود، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته إثر إصابتها بـ “سدة رئوية” تسببت في صعوبة شديدة في التنفس.

وكشف المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، أن والدته تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة إصابتها بـ"سدة رئوية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية الصدر التي تطورت إلى ربو، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فجأة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس في الجو أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي.

الأطباء في مستشفى النزهة

وأكد محمد المصري، أن الأطباء في مستشفى النزهة قاموا بتشخيص حالتها بأنها تعاني من "سدة رئوية"، وهو ما يعني عدم استجابة الرئة لعملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي، ما استدعى توفير العناية المركزة لها. 

جليلة محمود الفنانة القديرة جليلة محمود الفنانة جليلة محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

ارشيفية

«الوطنية للانتخابات»: فوز مصطفى يسرى بالدائرة الأولى الخارجة بالوادي الجديد

نتيجة الانتخابات

الوطنية للانتخابات»: إعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الخامسة ملوي بالمنيا

المتهم

القبض على أحد أنصار مرشح يوزع رشاوى على الناخبين بالباجور

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد