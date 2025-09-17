محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

أكد محمد يونس، حارس مرمى المقاولون العرب السابق، أنه فوجئ برحيل الحارس محمد سيحا إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لو كان صاحب القرار داخل النادي لما وافق على رحيله حتى مقابل 100 مليون جنيه، لما يمتلكه اللاعب من قدرات وإمكانات فنية مميزة تجعله إضافة قوية لأي فريق.

وأضاف يونس خلال حواره مع الإعلامي جمال الغندور على قناة المحور أن انتقال سيحا إلى الأهلي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن النادي الأحمر يعرف جيدًا كيف يختار الصفقات التي يحتاجها، وهو ما يعكس قيمة اللاعب الكبيرة.

وعن حراسة المرمى في مصر، شدد محمد يونس على أن محمد الشناوي، قائد الأهلي والمنتخب الوطني، هو الحارس الأفضل في مصر حاليًا، مؤكدًا أنه يستحق بكل جدارة قيادة المنتخب، لما يمتلكه من خبرات كبيرة ومستوى ثابت يمنحه الأفضلية بين جميع الحراس.

كما أشار إلى أن هناك أكثر من اسم واعد يمثل مستقبل حراسة المرمى في مصر، على رأسهم محمد صبحي حارس الزمالك، ومحمود جاد حارس بيراميدز، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس الأهلي، مؤكدًا أن الثلاثي لديهم الإمكانات التي تؤهلهم لقيادة عرين المنتخب في السنوات المقبلة.

وكشف يونس أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة الحالي بالزمالك، كان في الأساس حارس مرمى، مشيرًا إلى أنه بدأ معه مشواره الكروي داخل صفوف المقاولون العرب.