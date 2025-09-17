قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اختفاء سوار ذهبي نادر للملك «بسوسنس الأول» يُثير جدلًا واسعًا وتحقيقات عاجلة داخل المتحف المصري
الزراعة: التعاون مع ماليزيا في مجالات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية ونخيل الزيت
تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيحا
سيحا
رباب الهواري

أكد محمد يونس، حارس مرمى المقاولون العرب السابق، أنه فوجئ برحيل الحارس محمد سيحا إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لو كان صاحب القرار داخل النادي لما وافق على رحيله حتى مقابل 100 مليون جنيه، لما يمتلكه اللاعب من قدرات وإمكانات فنية مميزة تجعله إضافة قوية لأي فريق.

وأضاف يونس خلال حواره مع الإعلامي جمال الغندور على قناة المحور أن انتقال سيحا إلى الأهلي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن النادي الأحمر يعرف جيدًا كيف يختار الصفقات التي يحتاجها، وهو ما يعكس قيمة اللاعب الكبيرة.

وعن حراسة المرمى في مصر، شدد محمد يونس على أن محمد الشناوي، قائد الأهلي والمنتخب الوطني، هو الحارس الأفضل في مصر حاليًا، مؤكدًا أنه يستحق بكل جدارة قيادة المنتخب، لما يمتلكه من خبرات كبيرة ومستوى ثابت يمنحه الأفضلية بين جميع الحراس.

كما أشار إلى أن هناك أكثر من اسم واعد يمثل مستقبل حراسة المرمى في مصر، على رأسهم محمد صبحي حارس الزمالك، ومحمود جاد حارس بيراميدز، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس الأهلي، مؤكدًا أن الثلاثي لديهم الإمكانات التي تؤهلهم لقيادة عرين المنتخب في السنوات المقبلة.

وكشف يونس أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة الحالي بالزمالك، كان في الأساس حارس مرمى، مشيرًا إلى أنه بدأ معه مشواره الكروي داخل صفوف المقاولون العرب.

سيحا الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

إمام عاشور

طبيب: إمام عاشور لن يعود للملاعب قبل ثلاثة أسابيع

الزمالك

أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

رضا شحاته

كهرباء الإسماعيلية : رضا شحاتة مستمر في تدريب الفريق ولا نية لرحيله

بالصور

شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد