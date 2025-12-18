قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
أخبار البلد

تخدم 120 ألف مواطن..وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه حجازة

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري بمركز قوص، ضمن المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تعمل بنظام «فائق الترشيح»، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة، ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائي.

ويأتي ذلك في إطار الجولة التفقدية للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم لعدد من محافظات الصعيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج  وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة . 

وخلال الافتتاح استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا ووفد البنك الدولي إلي شرح من المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حول مكونات المشرع والأهداف التي تحققت بعد التنفيذ بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرفي الصحي ، و بلغت التكلفة الخاصة بهذا المشروع حوالي 55 مليون جنيه لخدمة حوالي 120 ألف مواطن من أهالي القري لتوفير مياه الشرب لهم .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية مستمرة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية لأبناء جميع المحافظات بكافة القرى والنجوع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ان عدد مشروعات مياه الشرب ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  يلغت حوالي ١٣ مشروعا بتكلفة حوالي ٢٠٠ مليون جنيه لخدمة المواطنين في قري مراكز ومدن أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وقنا ودشنا وبلغت نسبة التغطية بعد تنفيذ تلك المشروعات ١٠٠ ٪؜ . 

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن محطة حجازة بحري تُعد من المشروعات الحيوية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 55 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب/يوم، وبمعدل إنتاج 120 لترًا/ثانية، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للأهالي بالقرية والقرى المجاورة.

وأكد محافظ قنا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تُعد من المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

التنمية المحلية منال عوض سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

