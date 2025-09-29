وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت شخصيته القوية أمام الزمالك ونسير في الطريق الصحيح

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك بنتيجة (2-1) في قمة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت صعب وكان الفريق بحاجة إليه.

وأوضح صلاح الدين أن المباراة جاءت على مستوى التوقعات وأثبتت قوة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الجماهير استمتعت بلقاء قوي ومثير رغم الظروف التي يمر بها الفريقان.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الفريق يمتلك شخصية البطل القادر على العودة في أصعب المواقف، مضيفًا: "الأهلي فريق كبير، حتى في ظل الغيابات يظل قادرًا على الفوز وإسعاد جماهيره".

وعن الشوط الأول، أشار إلى أن الفريق لم يظهر بشكل جيد في الدقائق الأولى، قبل أن يفرض سيطرته على مجريات اللقاء، بينما لم يشهد الشوط الثاني أي خطورة تُذكر على مرمى محمد الشناوي.

كما شدد صلاح الدين على ضرورة منح اللاعبين الثقة والابتعاد عن الشائعات، مؤكدًا أن 90% مما يُتداول من أخبار عن الأهلي غير صحيح، ومضيفًا أن الحديث عن جلسة مع أحمد سيد "زيزو" عارٍ تمامًا من الصحة.

وحول ملف المدير الفني الجديد، أوضح أن الأمر ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الإدارة ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لافتًا إلى أن هناك سير ذاتية تُطرح للنقاش، لكن بعض المدربين يعتذرون أو يختلفون على الشروط المالية.

واختتم صلاح الدين حديثه بتوجيه الشكر إلى عماد النحاس، مشيرًا إلى أنه يقدم مجهودًا كبيرًا مع الفريق ويستحق كل التقدير.