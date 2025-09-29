تقدم 5 مراكز.. الأهلي ثالثا بجدول الدوري والزمالك يواصل الصدارة رغم الخسارة

تقدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس 5 مراكز في ترتيب جدول الدوري الممتاز بعدما تغلب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.



ورغم الخسارة حافظ فريق الزمالك على صدارة بطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة فيما احتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.



وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره فريق الزمالك بقيادة البلجيكي ناييك فيريرا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.



وأحرز هدف الزمالك الأول حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول وتعادل حسين الشحات للأهلي وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني من ركلة جزاء.



نجح حسين الشحات في قلب الطاولة على الزمالك وسجل هدف التعادل وشارك في تغيير الشكل الهجومي للنادي الأهلي.



البلجيكي فيريرا منح النادي الأهلي الثلاث نقاط بعدما تراجع إلي الخلف وترك المساحات لفريق الأهلي واستغل الأخير التراجع ليدرك التعادل وإضافة هدف الفوز.



البرازيلي خوان بيزيرا غاب عن قمة الأهلي والزمالك ولم تظهر خطورته داخل الملعب واستسلم لـ دفاعات النادي الأهلي.



فريق الزمالك أهدر هدفين فى أول عشر دقائق من إنفراد بحارس الأهلي محمد الشناوي ولجأ الفارس الأبيض إلي الأسلوب الدفاعي.



فيما شهد أداء النادي الأهلي محاولات من الخط الهجومي واصطدم بدفاعات الزمالك التي نجحت فى إيقاف خطورة الثلاثي أشرف بن شرقي وتريزيجيه ومحمد شريف.



ولاحت فرصة حقيقة للفلسطيني عدي الدباغ بعدما تلقي تمريرة من البرازيلي خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء سددها فى جسم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي فى الدقيقة الخامسة.



وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للإصابة عقب اصطدام ياسر ابراهيم بالحارس الدولي داخل منطقة الجزاء وخضع للعلاج.



وأهدر ناصر ماهر فرصة انفراد بمحمد الشناوي حارس الأهلي عقب تلقيه تمريرة سحرية من آدم كايد ليضعها بجانب المرمي.



وكاد حسام عبدالمجيد أن يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بعدما ارسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية تعلو عارضة محمد صبحي حارس الزمالك.



واتسم اداء النادي الأهلي بالضغط وتراجع رتم أداء نادي الزمالك وسدد تريزيجيه كرة قوية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.



وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعدما تعرض البرازيلي خوان بيزيرا أهدرها عبدالله السعيد بعدما تصدى الشناوي للكرة .

وعاد حكم اللقاء الإسباني ركلة الجزاء وسددها حسام عبدالمجيد وأودعها الشباك في مرمي محمد الشناوي.







وتعرض الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك للإصابة إثر سقوطه على الأرض ونزول ناصر منسي بديلا له فى تغيير إضطراري.



وحصل نبيل عماد دونجا نجم الزمالك على البطاقة الصفراء عقب عرقلته لأحد لاعبي النادي الأهلي أمام منطقة الجزاء.واحتسب حكم اللقاء الإسباني ركلة جزاء لصالح الأهلي وعاد إلي تقنية الفيديو ورفض إحتسابها لصالح القلعة الحمراء.





تراجع فريق الزمالك إلي الخلف واتبع الأسلوب الدفاعي وإغلاق المساحات أمام هجمات النادي الأهلي.بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا أهلاويا قابله إلتزام دفاعي زملكاوي وأشهر حكم اللقاء الإسباني البطاقة الصفراء ضد ناصر منسي عقب إصطدامه بقده فى وجه ياسين مرعي أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 56.وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة تمر إلي جوار مرمي محمد صبحي حارس الزمالك في الدقيقة 58.وكاد في الدقيقة 59 أن يضيف فريق الزمالك الهدف الثاني بعدما قاد عبدالله السعيد هجمة مرتدة أرسل خلالها الكرة داخل منطقة الجزاء شتتها مدافع الأهلي من أمام أقدام ناصر ماهر مهاجم الزمالك.



وأشهر حكم اللقاء الإسباني البطاقة الصفراء ضد ياسر ابراهيم بعدما قام بعرقلة لاعب الزمالك في الدقيقة 59.وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة وخرج في تغيير إضطراري في الدقيقة 68 من عمر اللقاء ونزل بدلا منه حسين الشحات.



وفي الدقيقة 70 أحرز حسن الشحات هدف التعادل فى شباك محمد صبحي حارس الزمالك .



وحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 76 سددها تريزيجيه محرزا ثاني أهداف الأهلي في شباك محمد صبحي حارس الزمالك.



ودفع البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الزمالك بالثنائي عبدالحميد معالي وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد فتوح من أجل تنشيط النواح الهجومية.وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء عقب خلعه القميص احتفالا بتسجيله الهدف الثاني فى شباك الزمالك في الدقيقة 77ودفع عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالثنائي أحمد عبدالقادر والمالي إليو ديانج في الدقيقة 83.



وأنقذت العارضة النادي الأهلي من التعادل بعدما أرسل عبدالله السعيد كرة داخل منطقة الجزاء سددها عمر ناصر برأسه تصطدم بالعارضة وتمر إلي خارج المرمي.



واضاع عمر كمال عبدالواحد فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء سددها خارج المرمى.



