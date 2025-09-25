قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي تفاصيل مثيرة بشأن الجلسة التي عقدها وليد صلاح الدين مدير الكرة فى القلعة الحمراء ونجم الشياطين الحمر أحمد عبدالقادر.


قالت المصادر: الجلسة الرسمية بين أحمد عبد القادر نجم المارد الأحمر ووليد صلاح الدين قدم خلالها النادي الأهلي عرضا من أجل إنهاء أزمة التجديد للاعب قيمته ١٥ مليون جنية في الموسم بينما طلب أحمد عبد القادر ٤٠ مليون جنية.

أفادت المصادر أن نادي الزمالك تواصل مع أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي من أجل الإنتقال إلي صفوفه فى قادم الأيام.

أردفت المصادر: نادي الزمالك فشل فى التوصل إلي إقناع أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي من أجل الإنتقال إلي صفوف القلعة البيضاء.

شددت المصادر على أن أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي تمسك بحصوله على 40 مليون جنية رافضا أية حلول توافقية لإنهاء أزمة تجديد عقده.

أشارت المصادر إلى أن أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي يمتلك عرضا من أحد الأندية في دوريات الخليج ويرغب فى تكرار التجربة التي خاضها فى السابق.

 

أزمة بن شرقي


كشفت قناة الأهلي حقيقة الأنباء التي تم تداولها بتعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع آدم وطني وكيل اللاعبين.

وقال الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي: "من بين الحملات الموجودة على النادي الأهلي أن المغربي أشرف بنشرقي تعاقد مع آدم وطني كوكيل أعمال ليه".

أضاف: “لكن أنس لوبيدا وكيل أعمال بنشرقي أكد أن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة وبن شرقي لم ولن يجلس مع آدم وطني”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم 29 من الشهر الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

مدرب جديد لـ الأهلي


كشفت تقارير صحفية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد المدربين الإسبانيين لخلافة خوسيه ريبيرو، تحسبًا لفشل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع برونو لاج براتب ضخم.

ويسعى النادي الأهلي لانهاء ملف المدير الفني الجديد قبل التوقف الدولي المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني روبرتو مورينو تحسبًا لفشل التعاقد مع برونو لاج”.

وأضاف: “لم يحدث أي اتفاق رسمي بين الطرفين حتى الآن، فقط مسئولو الأهلي استطلعوا رأي المدرب الإسباني وتفاصيل خاصة بالراتب”.

واختتم: “الأهلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع لاج وفي حال فشل التعاقد سيتجه إلى مورينو”.
 

