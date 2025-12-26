الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو

تشهد مصر خلال هذه الفترة استقرار كبير في الأحوال الجوية، وأن فرص سقوط الأمطار اليوم ضعيفة، لكن من الاسبوع المقبل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

طقس مصر

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وأن الصغرى بالقاهرة الكبرى تسجل 11 و 12 درجة، والمدن الجديدة تسجل لـ 8 درجات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد في فترة الليل تشهد أجواء شديدة البرودة، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء الخروج في فترات الليل.

أمطار

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم ضعيفة، وأن الأمطار بالمناطق الساحلية تكون ضعيفة، فجميع الأمطار اليوم ضعيفة، وأن البلاد قد تشهد رياح لكن غير مؤثرة.

وأوضحت أن البلاد من الأسبوع المقبل ستشهد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة، وأن وجود نشاط الرياح سيجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات في درجات الحرارة، وأن هناك أمطار قد تشهدها البلاد.

طقس مصر .. درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 10

كاترين 15 04

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 16

الإسكندرية 21 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 20

حلايب 23 19

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 14

الوادي الجديد 24 07

أبو سمبل 25 12