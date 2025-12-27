نادين الراسي تكشف أسرارا عن زوجها لأول مرة

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاعلًا واسعًا بعد تصريحات تلفزيونية أدلت بها مؤخرًا، تحدثت خلالها عن تفاصيل زواجها، مؤكدة أن علاقتها قامت على الحب رغم اختلاف الديانة وفارق العمر.

وقالت الراسي إن زوجها يصغرها سنًا وليس من ديانتها، موضحة أن هذا الاختلاف لم يكن عائقًا أمام ارتباطهما، وأضافت: «تزوجنا عن حب، والله واحد، والحب لا يعرف المستحيل».

تصريحات نادين الراسي لاقت اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لرسالتها التي تدعو إلى التسامح والإنسانية، وآخرين ناقشوا التحديات الاجتماعية والدينية المرتبطة بمثل هذه الزيجات.