أمريكا: نحث بكين على وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية ضد تايوان



أبدت وزارة الخارجية الأمريكية إعتراضها الشديد على جهود بكين للانتقام من الشركات لدعمها مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وقالت الخارحية الأمريكية على لسان المتحدث بأسمها: نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان.

فيما ذكرت وكالة رويترز أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع الصين بهدف وقف أي ضغط اقتصادي أو عسكري أو سياسي يمارس حاليا تجاه تايوان.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أكدت - في وقت لاحق - ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان - أن إجراءات واشنطن "تُسرع من خطر الحرب في تايوان".

وقالت وزارة الدفاع الصينية - بشأن مبيعات الأسلحة الأمركية إلى تايوان - في بيان لها : نحث الولايات المتحدة على وقف جميع “الاستفزازات”

كما دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراء الخاطئ".

وحثت الوزارة الصينية الدول المحبة للسلام للتعاون في مواجهة عسكرة اليابان ، محذرة من الجيش الصيني على أهبة الاستعداد للقتال في أي لحظة والنصر مضمون.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الحكومة الأمريكية بدأت إجراءات إخطار الكونجرس بصفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

ووفقًا للوزارة، تشمل الصفقة المقترحة منظومة صواريخ هيمارس.

