فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. اليوم
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح
صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها.. طريقك لتفريج الكرب
سعر عيار 24 اليوم 27-12-2025
مادورو : أمريكا لن تنجح في سرقة موارد فنزويلا الطبيعية
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
أخبار العالم

أمريكا: نحث بكين على وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية ضد تايوان

الصين وأمريكا
محمود نوفل


أبدت وزارة الخارجية الأمريكية إعتراضها الشديد على جهود بكين للانتقام من الشركات لدعمها مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وقالت الخارحية الأمريكية على لسان المتحدث بأسمها: نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان.

فيما ذكرت وكالة رويترز أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع الصين بهدف وقف أي ضغط اقتصادي أو عسكري أو سياسي يمارس حاليا تجاه تايوان.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أكدت - في وقت لاحق -  ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان - أن إجراءات واشنطن "تُسرع من خطر الحرب في تايوان".

وقالت وزارة الدفاع الصينية - بشأن مبيعات الأسلحة الأمركية إلى تايوان - في بيان لها : نحث الولايات المتحدة على وقف جميع “الاستفزازات”

كما دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراء الخاطئ".

وحثت الوزارة الصينية  الدول المحبة للسلام للتعاون في مواجهة عسكرة اليابان ، محذرة من الجيش الصيني على أهبة الاستعداد للقتال في أي لحظة والنصر مضمون.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الحكومة الأمريكية بدأت إجراءات إخطار الكونجرس بصفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

ووفقًا للوزارة، تشمل الصفقة المقترحة منظومة صواريخ هيمارس.
 

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

