وليد صلاح الدين: حققنا فوزًا مهمًّا على سيراميكا..وسعداء بالتزام اللاعبين



أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تقديره للجهود الكبيرة التي قدمها لاعبو الفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، مشيدًا بالفوز على فريق يتميز فنيًّا ويعد من الفرق القوية في الدوري.

وأكد وليد صلاح الدين على التزام جميع اللاعبين وحالة التركيز التي تسيطر على الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الانضباط يعكس قدرة الأهلي ولاعبيه على مواجهة الضغوط والاستمرار في تحقيق الانتصارات، وهي العادة التي ارتبطت باسم النادي عبر تاريخه.

ووجه مدير الكرة الشكر للاعبين على مجهودهم في لقاء اليوم، مشددًا على ثقته الكاملة في قدراتهم، ومؤكدًا على أنهم جميعًا نجوم كبار يعرفون جيدًا كيف يتعاملون مع الضغوط بالتركيز والعمل المستمر.