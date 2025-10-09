وليد صلاح الدين: الخطيب اختارني لخلافته في الملاعب

كشف الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن عمق العلاقة التي تجمعه برمز الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن رعاية الخطيب له بدأت منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، حيث أولاه اهتمامًا خاصًا منذ خطواته الأولى في عالم كرة القدم.



وقال وليد في تصريحاته خلال برنامج «حارس الأهلي» مع الإعلامي أحمد شوبير:

أنه فوجئ بالخطيب في أحد الأيام وهو يسير بجواره ويحدثه عن ثقته الكبيرة في موهبته، قائلاً له إنه اختاره ليكون خليفته في الملاعب، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات كان لها أثر بالغ في نفسه، وزرعت داخله الحافز للاستمرار والاجتهاد حتى يحقق النجاح الذي يليق بثقة أسطورة الأهلي.



عروض احتراف في سن مبكرة

وأوضح وليد صلاح الدين أنه تلقى عروض احتراف خارجية وهو لا يزال لاعبًا في صفوف الناشئين، وهو ما يعكس تميّزه الفني اللافت منذ صغره، لافتًا إلى أن النادي الأهلي كان دائمًا حريصًا على رعايته والمحافظة عليه باعتباره أحد أبناء النادي الموهوبين.



مدير الكرة.. حلم تحقق

وأكد وليد أن تعيينه مديرًا للكرة بالنادي الأهلي جاء بمثابة مفاجأة سعيدة له، رغم أنه كان ينتظر هذه الفرصة منذ فترة طويلة، معتبرًا أن المنصب مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام والانضباط، لكنه يشعر بأنه مؤهل تمامًا لتحملها بفضل الخبرات التي اكتسبها على مدار مشواره في الملاعب والإدارة.

مدرسة محمد رمضان الإدارية



واختتم وليد حديثه بالتأكيد على أنه وزميله الكابتن سيد عبد الحفيظ من خريجي مدرسة الكابتن محمد رمضان الإدارية، التي تعلّما منها الانضباط والدقة والاحترافية في العمل الإداري، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة أسهمت في تخريج جيل من القادة القادرين على خدمة النادي الأهلي بما يليق بتاريخه العريق.



