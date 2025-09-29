قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
رياضة

تفاصيل جلسة وليد صلاح الدين مع لاعبي الأهلي قبل القمة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن وليد صلاح الدين المدير مدير الكرة بالاهلي عقد جلسة مع اللاعبين رفقة عماد النحاس مع اللاعبين قبل مران اليوم استعدادًا لمباراة القمة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن وليد صلاح الدين في جلسته مع اللاعبين أكد أن مباريات القمة دائمًا لها حساباتها الخاصة وأهميتها الكبيرة لدى جماهير النادي وأيضًا لدى اللاعبين.

وشدد، وليد صلاح الدين قال أن مباراة القمة دائما تشهد ميلاد النجوم وعلى كل لاعب سيدخل الملعب استغلال مثل تلك المباريات لتقديم نفسه للجماهير.

واختتم الغندور، وليد صلاح الدين شدد على أن الجماهير لا تنسى مباريات القمة ونتائجها والأداء الذي يقدمه كل فريق فيجب على الجميع التركيز وإثبات ذاته لنفسه قبل لأي شخص.

الاهلي وليد صلاح الدين اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

أرشيفية

كندا: ندعم تفعيل العقوبات على إيران.. وندعو طهران للعودة إلى المفاوضات

دونالد ترامب

نائب الرئيس الأميركي يشير لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة

أرشيفية

قطر تعلن تيسيرها الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في أفغانستان

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

