تفاصيل جلسة وليد صلاح الدين مع لاعبي الأهلي قبل القمة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن وليد صلاح الدين المدير مدير الكرة بالاهلي عقد جلسة مع اللاعبين رفقة عماد النحاس مع اللاعبين قبل مران اليوم استعدادًا لمباراة القمة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن وليد صلاح الدين في جلسته مع اللاعبين أكد أن مباريات القمة دائمًا لها حساباتها الخاصة وأهميتها الكبيرة لدى جماهير النادي وأيضًا لدى اللاعبين.

وشدد، وليد صلاح الدين قال أن مباراة القمة دائما تشهد ميلاد النجوم وعلى كل لاعب سيدخل الملعب استغلال مثل تلك المباريات لتقديم نفسه للجماهير.

واختتم الغندور، وليد صلاح الدين شدد على أن الجماهير لا تنسى مباريات القمة ونتائجها والأداء الذي يقدمه كل فريق فيجب على الجميع التركيز وإثبات ذاته لنفسه قبل لأي شخص.