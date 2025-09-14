قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وليد صلاح الدين يقرر تخفيف عقوبتي زيزو وإمام عاشور الخاصة بالسوشيال ميديا

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن العقوبة المفروضة من جانب إدارة الأهلي على اللاعبين أحمد سيد زيزو وإمام عاشور بسبب ما بدر منهما على مواقع التواصل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  : "خاص.. وليد صلاح الدين يقرر تخفيف عقوبتي زيزو وإمام عاشور الخاصة بالسوشيال ميديا بعد الرجوع لمحمد يوسف المدير الرياضي".

كان عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق إنبي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير- محمد سيحا - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد على بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه - أحمد رضا - نيتس جراديشار - محمد شريف - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - مصطفى العش - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

زيزو امام عاشور احمد سيد زيزو

