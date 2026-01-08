قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ112 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من طقس متقلب وأمطار رعدية
ريال مدريد يُحاول الثأر من أتليتكو في موقعة نصف نهائي السوبر الإسباني
سوريا.. قوى الأمن الداخلي تنفذ عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق
أحسن مذيعات الوطن العربي.. شريف مدكور يدعم لما جبريل بعد استقالتها من إكسترا نيوز
حلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحسن مذيعات الوطن العربي.. شريف مدكور يدعم لما جبريل بعد استقالتها من إكسترا نيوز

شريف مدكور
شريف مدكور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة للمذيعة لما جبريل بعد استقالتها من قناة إكسترا نيوز، مشيدا بنجاحها وتألقها على مدار السنوات الماضية.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه على فيسبوك: "بجد أنتي من أحسن مذيعات الوطن العربي وبالتوفيق في حياتك كلنا بنحترمك وشكراً علي مجهودك وأمانتك في شغلك".

وأكدت الإعلامية لما جبريل، أنا مش مصدقة إن تيجي اللحظة التي اترك فيها العمل في قناة "إكسترا نيوز" معلقة “المحطة دي كانت بيتي وكنت بقعد فيها أكتر ما بقعد في بيتي”.

وقالت لما جبريل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه “أشكر كل زملائي في اكسترا نيوز وافتخر أنه عملت في القناة، واشكر الشركة المتحدة على دعمي وامانها بي، واعتبرها مدرستي”.

وتابعت الإعلامية لما جبريل، أنه “أنا مش مصدقة أني بودع فيها زملائي على الهواء، مؤكدة أنه ترطني علاقة صداقات قوية مع زملائي في القناة والذي اعتبرهم أخواتي”.

وأشارت لما جبريل إلى أن "إكسترا نيوز أمنت بي أكثر من إيماني بنفسي وعمري ما هنسى لحظات عملي فيها وأشكر إكسترا نيوز والمتحدة.

شريف مدكور لما جبريل إكسترا نيوز

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

