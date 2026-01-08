أحسن مذيعات الوطن العربي.. شريف مدكور يدعم لما جبريل بعد استقالتها من إكسترا نيوز

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة للمذيعة لما جبريل بعد استقالتها من قناة إكسترا نيوز، مشيدا بنجاحها وتألقها على مدار السنوات الماضية.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه على فيسبوك: "بجد أنتي من أحسن مذيعات الوطن العربي وبالتوفيق في حياتك كلنا بنحترمك وشكراً علي مجهودك وأمانتك في شغلك".

وأكدت الإعلامية لما جبريل، أنا مش مصدقة إن تيجي اللحظة التي اترك فيها العمل في قناة "إكسترا نيوز" معلقة “المحطة دي كانت بيتي وكنت بقعد فيها أكتر ما بقعد في بيتي”.

وقالت لما جبريل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه “أشكر كل زملائي في اكسترا نيوز وافتخر أنه عملت في القناة، واشكر الشركة المتحدة على دعمي وامانها بي، واعتبرها مدرستي”.

وتابعت الإعلامية لما جبريل، أنه “أنا مش مصدقة أني بودع فيها زملائي على الهواء، مؤكدة أنه ترطني علاقة صداقات قوية مع زملائي في القناة والذي اعتبرهم أخواتي”.

وأشارت لما جبريل إلى أن "إكسترا نيوز أمنت بي أكثر من إيماني بنفسي وعمري ما هنسى لحظات عملي فيها وأشكر إكسترا نيوز والمتحدة.