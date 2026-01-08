ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من طقس متقلب وأمطار رعدية

تشهد البلاد، هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الواضحة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلاتها الطبيعية، مع تغيرات متسارعة بين فترات النهار والليل.

ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات الليل من الممكن أن تبدأ انخفاضات درجات الحرارة، ولكن ليس بالشكل الكبير، مشيرة إلى أنه توجد ارتفاعات ملحوظة في الطقس مقارنة بفترات الأجواء الشتوية.

درجات الحرارة أعلي من الطبيعي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم معدلات درجات الحرارة أعلى من الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من خمس إلى ست درجات، حيث من المتوقع أن تصل القاهرة نهارا إلى 25 درجة، و30 و31 درجة فى محافظات الصعيد، وما بين الـ23 إلى 24 درجة فى المحافظات الساحلية.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس وقدوم ساعات الليل يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ولكن هناك تحسن فى قيم الصغري، حيث الطقس ليلا يظل شديد البرودة، ولكن أقل برودة من ما شهدناه بداية الأسبوع.

أمطار على السواحل الشمالية الغربية

وأشارت إلى أنه ليلا تبدأ الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الوجه البحري، وكميات الأمطار تزيد فى فترات الليل المتأخر، وتكون رعدية فى نفس الأماكن.

طقس متقلب غدا الجمعة

ولفتت إلى أن غدا صباحا هناك أمطار في بعض المحافظات الشمالية، ونشاط قوي للرياح في المحافظات الداخلية، وعلى البحر المتوسط وتصل إلى 70 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج يتجاوز الـ5 متر على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 14 – العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 – العظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 12 – العظمى 25

بنها: الصغرى 14 – العظمى 24

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 13 – 24

وادي النطرون: 13 – 25

كفر الشيخ: 13 – 24

المنصورة: 13 – 24

الزقازيق: 14 – 25

شبين الكوم: 13 – 24

طنطا: 13 – 24

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

دمياط: 15 – 26

بورسعيد: 14 – 25

الإسكندرية: 12 – 23

العلمين: 12 – 23

مطروح: 13 – 22

السلوم: 11 – 19

سيوة: 7 – 21

طقس مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 14 – 26

السويس: 15 – 26

العريش: 14 – 27

رفح: 14 – 25

درجات الحرارة بجنوب سيناء

رأس سدر: 11 – 24

نخل: 8 – 23

سانت كاترين: 4 – 18

الطور: 13 – 25

طابا: 14 – 27

شرم الشيخ: 18 – 27

طقس مدن البحر الأحمر

الغردقة: 16 – 28

مرسى علم: 17 – 27

شلاتين: 17 – 26

حلايب: 18 – 25

أبو رماد: 14 – 26

رأس حدربة: 16 – 25

درجات الحرارة في شمال وجنوب الصعيد

شمال الصعيد:

الفيوم: 9 – 26

بني سويف: 10 – 26

المنيا: 10 – 27

جنوب الصعيد:

أسيوط: 11 – 27

سوهاج: 11 – 28

قنا: 12 – 29

الأقصر: 12 – 30

أسوان: 15 – 31

الوادي الجديد: 12 – 29

أبو سمبل: 14 – 29



