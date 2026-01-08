قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من طقس متقلب وأمطار رعدية

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد، هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الواضحة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلاتها الطبيعية، مع تغيرات متسارعة بين فترات النهار والليل.

ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات الليل من الممكن أن تبدأ انخفاضات درجات الحرارة، ولكن ليس بالشكل الكبير، مشيرة إلى أنه توجد  ارتفاعات ملحوظة في الطقس مقارنة بفترات الأجواء الشتوية.

درجات الحرارة أعلي من الطبيعي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم معدلات درجات الحرارة أعلى من الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من خمس إلى ست درجات، حيث من المتوقع أن تصل القاهرة نهارا إلى 25 درجة، و30 و31 درجة فى محافظات الصعيد، وما بين الـ23 إلى 24 درجة فى المحافظات الساحلية.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس وقدوم ساعات الليل يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ولكن هناك تحسن فى قيم الصغري، حيث الطقس ليلا يظل شديد البرودة، ولكن أقل برودة من ما شهدناه بداية الأسبوع.

أمطار على السواحل الشمالية الغربية

وأشارت إلى أنه ليلا تبدأ الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الوجه البحري، وكميات الأمطار تزيد فى فترات الليل المتأخر، وتكون رعدية فى نفس الأماكن.

طقس متقلب غدا الجمعة

ولفتت إلى أن غدا صباحا هناك أمطار في بعض المحافظات الشمالية، ونشاط قوي للرياح في المحافظات الداخلية، وعلى البحر المتوسط وتصل إلى 70 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج يتجاوز الـ5 متر على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 14 – العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 – العظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 12 – العظمى 25

بنها: الصغرى 14 – العظمى 24

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 13 – 24

وادي النطرون: 13 – 25

كفر الشيخ: 13 – 24

المنصورة: 13 – 24

الزقازيق: 14 – 25

شبين الكوم: 13 – 24

طنطا: 13 – 24

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

دمياط: 15 – 26

بورسعيد: 14 – 25

الإسكندرية: 12 – 23

العلمين: 12 – 23

مطروح: 13 – 22

السلوم: 11 – 19

سيوة: 7 – 21

طقس مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 14 – 26

السويس: 15 – 26

العريش: 14 – 27

رفح: 14 – 25

درجات الحرارة بجنوب سيناء

رأس سدر: 11 – 24

نخل: 8 – 23

سانت كاترين: 4 – 18

الطور: 13 – 25

طابا: 14 – 27

شرم الشيخ: 18 – 27

طقس مدن البحر الأحمر

الغردقة: 16 – 28

مرسى علم: 17 – 27

شلاتين: 17 – 26

حلايب: 18 – 25

أبو رماد: 14 – 26

رأس حدربة: 16 – 25

درجات الحرارة في شمال وجنوب الصعيد

شمال الصعيد:

الفيوم: 9 – 26

بني سويف: 10 – 26

المنيا: 10 – 27

جنوب الصعيد:

أسيوط: 11 – 27

سوهاج: 11 – 28

قنا: 12 – 29

الأقصر: 12 – 30

أسوان: 15 – 31

الوادي الجديد: 12 – 29

أبو سمبل: 14 – 29


 

الأرصاد درجات الحرارة الأجواء الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

ترشيحاتنا

المتهم

تحقيقات موسعة في استيلاء نصاب على أموال المواطنين بوهم تسييل أرصدة التمويل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف محاكمة نقاشين متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق

فيديو

حملة لضبط هارب من أحكام .. «الداخلية» تنفى مزاعم اقتحام من مُسنة بالدقهلية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد