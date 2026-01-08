قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة

حلا شيحه
حلا شيحه
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة حلا شيحة، على مشاركة جمهورها أحدث ظهور لها بالحجاب، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وجهت من خلالها رسالة روحانية حملت نصائح دينية مؤثرة.

وكتبت حلا شيحة عبر انستجرام: «جدد توبتك دائمًا مع الله فإن أصبت فأنت بطل وإن أخطأت فأنت بشر، فرحلة المجاهدة مع الله لا تتوقف ما دُمنا نتنفس».


وتواصل الفنانة حلا شيحة مشاركاتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، حيث تقدم محتوى دينيًا، وفى أحد أحدث الفيديوهات، كشفت حلا عن حلم رأته يتعلق بيوم القيامة، وحرصت على مشاركة تفاصيله الدقيقة مع متابعيها، موضحة توقيت الحلم وما شعرت به خلاله.

وقالت حلا شيحة خلال الفيديو:«كنت مسافرة ومخنوقة جدًا، اتكلمت مع ربنا وشوفت رؤيا ليوم القيامة، كنت واقفة على أرض بيضا بتلمع، ورايا جبال وقدامى بحر وسما وحشين جدًا، بس أنا شيفاهم حلوين، وأنا ببص للسما شوفت ملك على شكل طائر جناحاته كبيرة سادة السما».

وأضافت:«الملك نزل على الرمل اللى واقفين عليه وكل الناس وقفت صفوف، نده عليهم وأنا خوفت من الحساب حاولت أهرب، بس نده عليا وقالى يا حلا يا بنت نادية ده معاد الحساب، وخدنى معاه، وشوفت عنكبوت شعره كله شوك فى البحر، الغريب لما صحيت من النوم وببص من البلكونة شوفت العنكبوت فى البحر قدامي».
 

الفنانة حلا شيحة رسالة روحانية أحدث ظهور لها بالحجاب بيوم القيامة

