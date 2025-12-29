هدى رمزي: مسألة الحجاب لم تكن مرتبطة بأي شخص أو تأثير خارجي

أكدت الفنانة هدى رمزي، أن مسألة الحجاب لم تكن مرتبطة بأي شخص أو تأثير خارجي، موضحة أنها لم تكن محجبة بالمعنى المتعارف عليه، بل كانت دائمًا تفضل وصف نفسها بـ«المحتشمة»، مشيرة إلى أن للحجاب مواصفات محددة تختلف عن مفهوم الاحتشام.

سرّ خلع الحجاب

قالت هدى رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، إن خلعها للحجاب لم يكن سببًا في أي تغيير بحياتها، مؤكدة أنها لم ترتديه منذ سنوات طويلة، تجاوزت العشرين عامًا، وأن القرار لم يكن مرتبطًا بظروف أو أشخاص بعينهم.

نفت الفنانة الكبيرة ما تردد عن وجود علاقة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بارتدائها الحجاب، موضحة أنها لم تلتقِ به في حياتها ولا تعرفه مطلقًا، ولا تؤمن بفكرة أن شيخًا يأمر أو ينهى في أمور الالتزام، مؤكدة أن العلاقة بين الإنسان وربه شأن خاص لا يفرضه أحد ولا يمنعه أحد.

مسيرتها الفنية

وعن مسيرتها الفنية، أوضحت هدى رمزي أنها لم تشعر يومًا بالندم على أدوار رفضتها حتى وإن حققت نجاحًا لاحقًا، مؤكدة رضاها الكامل عن اختياراتها، وأنها كانت حريصة دائمًا على تقديم أدوار تليق باسم عائلتها، خاصة أن والدها هو المنتج الراحل حسن رمزي، أحد رموز السينما المصرية، ما جعلها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الاسم الذي تحمله ومسيرتها الفنية.