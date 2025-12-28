هدى رمزي: محبة الجمهور المتعة الحقيقية ورصيد الفنان

أكدت الفنانة هدى رمزي أن أي فنان يعمل مع الزعيم عادل إمام يجب أن يتمتع بـ«الكيميا»، مشيرة إلى أن عمالقة الفن الحقيقيين لا ينتقصون من زملائهم، بل يحرصون دائمًا على رفع مستوى الممثل الذي يشاركهم العمل.

كوكبة من عمالقة الفن

وقالت هدى رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إن جيلها كان يضم كوكبة من عمالقة الفن الذين يمتلكون الثقافة والوعي الفني، موضحة: «الفنان الحقيقي هو الذي يتواصل مع زميله أمامه، والعملاق لا ينزل أبدًا لتقليل قيمة الآخرين».

نجوم الصف الأول

وأضافت رمزي أنها تشرفت بالعمل مع عدد كبير من نجوم الصف الأول مثل نور الشريف، حسين فهمي، محمود ياسين، ومحمود عبد العزيز، مؤكدة أنهم دائمًا يحرصون على دعم الممثل الذي يشاركهم، قائلة: «اشتغلت مع عمالقة يرفعوا زملاءهم وما ينزلوهمش».

وأشارت إلى أن عادل إمام يعد من أبرز عمالقة الفن في مصر والعالم العربي، معتبرة أن نجاح أي مشهد معه يتطلب أن يكون الممثل الذي يشاركه الأداء في أفضل حالاته، وأضافت: «عادل إمام من العمالقة الكبار، واللي بيشتغل معاه دايمًا يكون فوق معاه».

العلاقة مع الجمهور

كما تحدثت هدى رمزي عن أهمية حب الجمهور للفنان، مؤكدة أن المتعة الحقيقية تكمن في محبة الناس لأدوار الفنان، قائلة: «لما أي دور بينجح وبحس إن الناس حبتوه، بحب أنزل الشارع وأستمتع بمحبة الجمهور، دي المتعة الحقيقية ورصيد الفنان الحقيقي».

وأشارت رمزي إلى أن بعض أعمالها ما زالت تحظى بصدى واسع لدى الجمهور حتى الآن، مثل «جري الوحوش» و«حنفي الأبهة»، مؤكدة أن حب الجمهور لعادل إمام يدفعهم لمتابعة أعماله القديمة، ما يعكس مكانته الاستثنائية في قلوب المشاهدين.