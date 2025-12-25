محمد إمام بعد وصفه بالأعلى أجرا ومشاهدة: الكلام ده حقيقي

رد الفنان محمد عادل إمام عبر خاصية الاستوري علي منشور أحدي الصفحات التي وصفته بالأعلى أجرا ومشاهدة.

وقال محمد إمام : عجبني الكلام اللي مكتوب علي البوست لأنه حقيقي فعلًا .

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام هو فيلم اللعب مع العيال.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول، مدرس تاريخ يقرر الانتقال من القاهرة للعمل في شرم الشيخ، لكنه يُفاجأ بتعيينه في مدرسة تقع بمنطقة صحراوية نائية وسط مجتمع بدوي، حيث يواجه تحديات غير متوقعة ويعيش مغامرات مثيرة .

الفيلم من بطولة محمد إمام، ويشاركه البطولة كل من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، وسليمان عيد. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويُعد هذا التعاون الأول بينه وبين محمد إمام، ومن إنتاج هشام عبد الخالق.

يعمل محمد إمام حاليا على التحضير لفيلم “صقر وكناريا”، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.