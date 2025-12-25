قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
فن وثقافة

محمد إمام بعد وصفه بالأعلى أجرا ومشاهدة: الكلام ده حقيقي

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

رد الفنان محمد عادل إمام عبر خاصية الاستوري علي منشور أحدي الصفحات التي وصفته بالأعلى أجرا  ومشاهدة. 

وقال محمد إمام : عجبني الكلام اللي مكتوب علي البوست لأنه حقيقي فعلًا . 

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام هو فيلم اللعب مع العيال. 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول، مدرس تاريخ يقرر الانتقال من القاهرة للعمل في شرم الشيخ، لكنه يُفاجأ بتعيينه في مدرسة تقع بمنطقة صحراوية نائية وسط مجتمع بدوي، حيث يواجه تحديات غير متوقعة ويعيش مغامرات مثيرة .

الفيلم من بطولة محمد إمام، ويشاركه البطولة كل من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، وسليمان عيد. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويُعد هذا التعاون الأول بينه وبين محمد إمام، ومن إنتاج هشام عبد الخالق. 

يعمل محمد إمام حاليا على التحضير لفيلم “صقر وكناريا”، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله. 

الفنان محمد إمام الفنان محمد عادل إمام محمد عادل إمام

