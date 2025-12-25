قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
فن وثقافة

أحمد زعيم ومحمد فؤاد ومفاجأة فنية فى 2026

محمد فواد وأحمد زعيم
محمد فواد وأحمد زعيم
أحمد البهى

روج الملحن والمطرب أحمد زعيم لأحدث ألحانه، في اللقاء الأول الذى يجمع بينه وبين النجم الكبير محمد فؤاد، بنشر فيديو طريف يجمعهما، بأحد الاستوديوهات، وذلك على جميع صفحاته عبر السوشيال ميديا

 وكتب أحمد زعيم تعليقا على الفيديو:" القلب الطيب قلب حنين قلب كبير.. ودى كلها صفات ف الفنان الكبير صاحب البصمة والتاريخ والروائع محمد فؤاد استنونا قريب جدا جدا جدا ومبروك لكل صناع الأعمال الجديدة مع فؤش.. تحياتى احمد زعيم..#احمد_زعيم".. وتفاعل الجمهور معه بالإشادة، والتمنيات بالنجاح، وأيضا بالتعليقات الإيجابية والتى من بينها: "ملوك الاحساس لما يتجمعو اكيد هنسمع عظمه".. و" ثنائي كله طيبة واحساس فاكيد رح يكون عمل مميز وممتع ومختلف".. و" فؤش والزعيم دويتو ناجح" و "الفؤش راجع يا جدعان".

عبر الفنان أحمد زعيم عن سعادته بهذا التعاون الجديد، مع النجم محمد فؤاد وأكد بقوله: الأغنية الجديدة ستطرح خلال ساعات، وأتوقع لها نجاحا كبيرا، وهي من الأعمال الفنية التى اجتهدت فيها وقدمت من خلالها شكل الـ "تكنو ميوزيك"، وكلماتها فيها من فؤاد زمان، وفؤاد 2026، فيها ميكس يجمع روح أغانى فؤاد المتعارف عليها بطعم الأيام الحالية، إرضاء لكل محبي الفنان محمد فؤاد.. وأضاف زعيم:" الأغنية من كلمات الشاعر لؤي الجوهري، وألحانى وتوزيع موسيقي عمرو الخضرى، وميكس وماستر ماهر صلاح.. واختتم زعيم بقوله:" انتظروا مفاجآت أخرى تجمع بيني وبين النجم محمد فؤاد، فى أكثر من أغنية وكلها عن الرومانسيات والحب".

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زعيم كان قد طرح الشهر الماضى أغنيته الرومانسية "مابكدبش"، والتى حقق من خلالها نجاحا كبيرا، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وتم تنفيذها وإخراجها بطريقة الــ Ai  للمخرج محمد شحاتة.. هذا إلى جانب نجاحاته مع النجمة الذهبية نوال الزغبى فى أحدث ألحانه، "إنت مين" الذى صدر من بين أغنيات ألبومها الجديد "مشاعر"، أغنية "إنت مين" كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وأيضا أغنية "حب زمان" مع النجم وائل جسار، كلمات أحمد أبو زهرة، وتوزيع موسيقى أحمد على، بالإضافة إلى نجاحاته مع النجم محمد منير، والنجم راغب علامة، والنجمة آمال ماهر والنجمة إليسا، والنجم مدحت صالح، والنجم حميد الشاعرى، والنجمة رحمة رياض.

الملحن والمطرب أحمد زعيم أحمد زعيم محمد فؤاد

