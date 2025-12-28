هدى رمزي: العمل مع عادل إمام محتاج كيميا.. والعمالقة الحقيقيون بيرفعوا اللي قدامهم

أكدت الفنانة هدى رمزي أن أي فنان يعمل مع الزعيم عادل إمام لا بد أن يتمتع بـ«الكيميا»، مشيرة إلى أن عمالقة الفن الحقيقيين لا ينتقصون من زملائهم، بل يحرصون دائمًا على الارتقاء بالممثل الذي يقف أمامهم.

كوكبة من عمالقة الفن

وقالت هدى رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إن جيلها كان يضم كوكبة من عمالقة الفن الذين يتمتعون بالثقافة والوعي الفني، مؤكدة: «الفنانين اللي في زمني أغلبهم عمالقة، والعملاق الحقيقي هو اللي يتواصل مع اللي قدامه واللي فوق عمره ما ينزل لتحت».

نجوم الصف الأول



وأضافت أنها تشرفت بالعمل مع عدد كبير من نجوم الصف الأول، من بينهم نور الشريف، حسين فهمي، محمود ياسين، ومحمود عبد العزيز، مؤكدة أن هؤلاء النجوم كانوا يحرصون دائمًا على دعم الممثل الذي يشاركهم العمل، قائلة: «اشتغلت مع عمالقة يرفعوا الممثل اللي قدامهم وما ينزلوش».



وأوضحت أن عادل إمام يُعد واحدًا من أكبر عمالقة الفن في مصر والعالم العربي، مؤكدة أن من مصلحته دائمًا أن يكون الممثل الذي يشاركه المشاهد في أفضل حالاته، حتى يظل الأداء على نفس المستوى العالي، قائلة: «عادل إمام من العمالقة الكبار قوي، ودايمًا اللي قدامه يفضل فوق معاه».



كما تحدثت هدى رمزي عن علاقتها بالجمهور، مؤكدة أن المتعة الحقيقية للفنان تكمن في حب الناس، موضحة: «على طول لما أي دور بيبقى ناجح وبحس إن الناس حباه، بحب أنزل الشارع وأستمتع بمحبة الجمهور، دي المتعة الحقيقية ورصيد الفنان الحقيقي».



وأشارت إلى أن عددًا من أعمالها لا يزال يحظى بصدى واسع لدى الجمهور حتى الآن، مثل «جري الوحوش» و«حنفي الأبهة»، مؤكدة أن حب الجمهور للزعيم عادل إمام يدفعهم لمشاهدة أعماله القديمة حتى اليوم، وهو ما يعكس مكانته الاستثنائية في قلوب المشاهدين.