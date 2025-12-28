قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدى رمزي: العمل مع عادل إمام محتاج كيميا.. والعمالقة الحقيقيون بيرفعوا اللي قدامهم

هدى رمزي
هدى رمزي
محمد البدوي

أكدت الفنانة هدى رمزي أن أي فنان يعمل مع الزعيم عادل إمام لا بد أن يتمتع بـ«الكيميا»، مشيرة إلى أن عمالقة الفن الحقيقيين لا ينتقصون من زملائهم، بل يحرصون دائمًا على الارتقاء بالممثل الذي يقف أمامهم.

كوكبة من عمالقة الفن 

وقالت هدى رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إن جيلها كان يضم كوكبة من عمالقة الفن الذين يتمتعون بالثقافة والوعي الفني، مؤكدة: «الفنانين اللي في زمني أغلبهم عمالقة، والعملاق الحقيقي هو اللي يتواصل مع اللي قدامه واللي فوق عمره ما ينزل لتحت».

نجوم الصف الأول
 

وأضافت أنها تشرفت بالعمل مع عدد كبير من نجوم الصف الأول، من بينهم نور الشريف، حسين فهمي، محمود ياسين، ومحمود عبد العزيز، مؤكدة أن هؤلاء النجوم كانوا يحرصون دائمًا على دعم الممثل الذي يشاركهم العمل، قائلة: «اشتغلت مع عمالقة يرفعوا الممثل اللي قدامهم وما ينزلوش».


وأوضحت أن عادل إمام يُعد واحدًا من أكبر عمالقة الفن في مصر والعالم العربي، مؤكدة أن من مصلحته دائمًا أن يكون الممثل الذي يشاركه المشاهد في أفضل حالاته، حتى يظل الأداء على نفس المستوى العالي، قائلة: «عادل إمام من العمالقة الكبار قوي، ودايمًا اللي قدامه يفضل فوق معاه».


كما تحدثت هدى رمزي عن علاقتها بالجمهور، مؤكدة أن المتعة الحقيقية للفنان تكمن في حب الناس، موضحة: «على طول لما أي دور بيبقى ناجح وبحس إن الناس حباه، بحب أنزل الشارع وأستمتع بمحبة الجمهور، دي المتعة الحقيقية ورصيد الفنان الحقيقي».


وأشارت إلى أن عددًا من أعمالها لا يزال يحظى بصدى واسع لدى الجمهور حتى الآن، مثل «جري الوحوش» و«حنفي الأبهة»، مؤكدة أن حب الجمهور للزعيم عادل إمام يدفعهم لمشاهدة أعماله القديمة حتى اليوم، وهو ما يعكس مكانته الاستثنائية في قلوب المشاهدين.

هدى رمزي الفنانة هدى رمزي نهال طايل تفاصيل حسين فهمي عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين بسوهاح

المتهمين

رشاوى انتخابية.. القبض على أنصار مرشح بسوهاج

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد