افتحوا المصحف.. حلا شيحة توجه رسالة نصح لجمهور

وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة لمتابعيها بالدوام على قراءة القرآن الكريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت حلا شيحة في فيديو لها: إحنا سايبين كنز عظيم في القرآن الكريم وكلنا مدركين بس مش مركزين فيه.. افتحوا المصحف وأقرأ فيه كل الأجوبة والحلول، واللي عاوز ربنا يهديه هيلجأ ليه ولكتابه العظيم ومحتاجين نعيش مع كلام ربنا وسط الفتن والشهوات والصعوبات والتعب النفسي.. القرآن الكريم حياة.

وعلقت علي الفيديو قائلة: "افتحوا المصحف.. تعالوا نبدأ رحلة جديدة مع كلام ربنا.. تعالوا نبدأ من جديد نصحي قلوبنا وعقولنا وأعظم باب لكل الخير والسعادة الحقيقية والتوفيق والنجاح و الصلة الدائمة مع رب العالمين مع التعلق بكلام رب العالمين...

https://www.instagram.com/reel/DR2T1u1Dq8W/?igsh=MWI4ODJiMXl0aHdwdQ==

في سياق آخر، نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على موقع يوتيوب، فيديو، تحدثت فيه عن تجربتها مع ارتداء الحجاب.

وقالت حلا شيحة: “قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب، وشايفة ليه كده، وانتي بتلبسي الحجاب ليه انتي مش محتاجاه، وربنا مش عايزك كده”.

وتابعت حلا شيحة: “وأنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد”.

واستطردت: “في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا وبدعي لو إن الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني إنه فرض، وبدأت أقرأ القرآن الكريم، خاصة السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور”.