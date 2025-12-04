قيادي بحركة فتح يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل ياسر أبو شباب

كشف القيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، أن مقتل المدعو ياسر أبو شباب جاء في سياق حالة الفوضى التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن الرجل كان مرتبطًا بعلاقات تعاون مع قوات الاحتلال.

وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عملية تصفيته قد تكون نفذتها عائلة الترابين في غزة، التي أعلنت صراحة أن أبو شباب كان “خائنًا”، وأن قتله جاء بهدف تطهير الصفوف وحماية مصالح العائلة والمجتمع الفلسطيني المحلي، وسط غياب السيطرة الأمنية وازدياد الانتهاكات داخل المناطق المصنفة “صفراء”.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن الحادث يعكس حجم التحديات التي يواجهها الفلسطينيون على صعيد الأمن الداخلي، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها وفق القوانين الفلسطينية، وأن المجتمع الفلسطيني يرفض أي محاولات لاستغلال الوضع لخدمة أجندات خارجية.