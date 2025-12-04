أرقام حامد حمدان أمام تونس في كأس العرب 2025

قدّم حامد حمدان واحدًا من أفضل عروضه مع منتخب فلسطين خلال مواجهة تونس التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بأداء لافت أسهم بشكل مباشر في عودة "الفدائي" بالنتيجة بعد التأخر بهدفين.

أبرز أرقام حامد حمدان أمام تونس

هدف مسجّل: أحرز الهدف الأول لفلسطين في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

تسديدات على المرمى: 2 تسديدتين بين القائمين والعارضة.

إجمالي التسديدات: 3 محاولات.

محاولات ناجحة في الثلث الهجومي: قدّم 4 تمريرات مفتاحية أسهمت في فرص هجومية خطيرة.

دقة التمرير: 82%.

التحامات ناجحة: 5 التحامات ناجحة من أصل 8 محاولات.

مراوغات ناجحة: 3 مراوغات ساهمت في تحريك الهجوم.

لمسات داخل منطقة جزاء تونس: 6 لمسات.

استرجاع الكرة: 4 مرات.

دخل حامد حمدان بقوة في الشوط الثاني، ومع ضغوط تونس ومحاولتها إنهاء اللقاء مبكرًا، قدّم اللاعب حلاً هجوميًا واضحًا بتحركاته بين الخطوط، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق ويعيد الأمل لمنتخب بلاده. كما كان أحد أكثر اللاعبين فاعلية في بناء الهجمات خلال الدقائق الأخيرة.