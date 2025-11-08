قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب
أسعار الذهب اليوم السبت.. المعدن الأصفر يتراجع
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد رغم اختلاف الأماكن؟..الإفتاء توضح
مكتب نتنياهو يكشف هوية جثة رهينة تسلمتها إسرائيل أمس
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلا شيحة تنعي والد محمد رمضان : رحيل الأب فقد عظيم

وفاة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
ميرنا محمود

حرصت الفنانة حلا شيحة على نعي والد الفنان محمد رمضان، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، بعد معاناة مع مرض بالقلب خلال الأعوام الماضية.    

و كتبت حلا شيحة عبر إنستجرام: فقدان الوالد فقد عظيم ،يارب ارحم والد محمد رمضان و محمود رمضان و يصبر أسرتهم يارب.

ووجه الفنان محمد رمضان،  رسالة شكر لكل من سانده و قدم له واجب العزاء في وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، شكرا جزيلا لكل من قدم العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب، بقام العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.


و أعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح امس الجمعة 7 نوفمبر.

محمد رمضان وفاه والد محمد رمضان جنازه والد محمد رمضان حلا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد