حلا شيحة تنعي والد محمد رمضان : رحيل الأب فقد عظيم

حرصت الفنانة حلا شيحة على نعي والد الفنان محمد رمضان، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، بعد معاناة مع مرض بالقلب خلال الأعوام الماضية.

و كتبت حلا شيحة عبر إنستجرام: فقدان الوالد فقد عظيم ،يارب ارحم والد محمد رمضان و محمود رمضان و يصبر أسرتهم يارب.

ووجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لكل من سانده و قدم له واجب العزاء في وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، شكرا جزيلا لكل من قدم العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب، بقام العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.



و أعلن الفنان محمد رمضان إقامة عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح امس الجمعة 7 نوفمبر.