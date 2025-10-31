قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
فن وثقافة

والد حلا شيحة: ابنتي في كندا من أجل أولادها ولم تعتزل الفن

منار نور

كشف الفنان أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اعتزال ابنته للفن، وذلك بعد ارتدائها الحجاب وسفرها إلى كندا وابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.


وخلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، أوضح شيحة أن ابنته لم تعلن اعتزالها الفن مطلقًا، مؤكدًا أنها ما زالت تحتفظ بحبها للفن، حيث قال:"حلا عمرها ما قالت إنها ضد الفن أو إنها اعتزلت، هي فنانة للنخاع، والناس بتنسب لها كلام مش حقيقي."


وأضاف أن سفر حلا إلى كندا جاء بهدف مرافقة أبنائها خلال فترة دراستهم هناك، مشيرًا إلى أن اهتمامها الحالي ينصب على أسرتها، وقال:
“هي في كندا مع أولادها لحد ما يخلصوا دراستهم، لأن انتماءها لأولادها قبل أي شيء.”

كما تحدث عن ابنته الأخرى هنا شيحة، مشيدًا بقدرتها على التنظيم والمسؤولية منذ صغرها، موضحًا: "هنا لما كنت أسافر أو أبعد عن البيت، كانت هي اللي تمسك المصروف وتنظم الحياة وتيجي تحاسبني، عندها قدرة إدارة عالية."

