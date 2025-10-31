والد حلا شيحة: ابنتي في كندا من أجل أولادها ولم تعتزل الفن

كشف الفنان أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اعتزال ابنته للفن، وذلك بعد ارتدائها الحجاب وسفرها إلى كندا وابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.



وخلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، أوضح شيحة أن ابنته لم تعلن اعتزالها الفن مطلقًا، مؤكدًا أنها ما زالت تحتفظ بحبها للفن، حيث قال:"حلا عمرها ما قالت إنها ضد الفن أو إنها اعتزلت، هي فنانة للنخاع، والناس بتنسب لها كلام مش حقيقي."



وأضاف أن سفر حلا إلى كندا جاء بهدف مرافقة أبنائها خلال فترة دراستهم هناك، مشيرًا إلى أن اهتمامها الحالي ينصب على أسرتها، وقال:

“هي في كندا مع أولادها لحد ما يخلصوا دراستهم، لأن انتماءها لأولادها قبل أي شيء.”

كما تحدث عن ابنته الأخرى هنا شيحة، مشيدًا بقدرتها على التنظيم والمسؤولية منذ صغرها، موضحًا: "هنا لما كنت أسافر أو أبعد عن البيت، كانت هي اللي تمسك المصروف وتنظم الحياة وتيجي تحاسبني، عندها قدرة إدارة عالية."