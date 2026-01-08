مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، في إطار الحركة السياحية المنتظمة التي يشهدها المطار خلال الموسم الشتوي، بما يعكس استمرار تدفق الوفود الأجنبية على جنوب البحر الأحمر.

وبحسب جداول التشغيل، تأتي هذه الرحلات ضمن إجمالي حركة طيران أسبوعية مكثفة، حيث يستقبل المطار نحو 171 رحلة دولية خلال الفترة من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة لقضاء عطلاتهم بمدينة مرسى علم.

وأوضحت البيانات أن الرحلات الواصلة اليوم توزعت بين 7 رحلات قادمة من ألمانيا، و9 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلة واحدة من هولندا، وأخرى من النمسا، في ظل تنوع ملحوظ في الأسواق السياحية المصدّرة للحركة الوافدة إلى المدينة.

وتباشر سلطات مطار مرسى علم الدولي تنفيذ جميع إجراءات الاستقبال والتأمين وفق القواعد المعمول بها، مع العمل على تيسير إجراءات الدخول للسائحين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على سواحل المدينة.

ويُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يشهد خلال الأسبوع الجاري استقبال نحو 175 رحلة طيران دولية من 12 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، إيطاليا، بولندا، التشيك، هولندا، وبلجيكا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى، ما يؤكد مكانة مرسى علم كأحد المقاصد السياحية المفضلة للسياحة الشاطئية والبيئية على ساحل البحر الأحمر.